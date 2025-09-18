元TBSのフリーアナ山本里菜（31）がMCを務めるTOKYO MX「おはリナ！」（月〜金曜午前7時）が番組開始1年で終了することが17日放送回で報告された。山本は番組ラストに「去年の9月末から放送してきましたこの『おはリナ！』ですが、なんと今月26日、来週いっぱいで最終回を迎えます」と切り出した。「1年という短い時間だったんですけれども、本当に毎回毎回がかなり濃く、濃縮された放送だったなと感じております」と続けた。26日