赤のユニホームを身にまとったソフトバンクの選手たちが躍動した。打者11人を送り込んだ二回に続き、三回は打者10人の猛攻。序盤で先発全員安打を放つなど11得点の打線に、小久保監督は「見事な集中打」とうなずいた。1点を追う二回。2死満塁から周東、柳町の連続押し出し四球で逆転すると牧原大、中村、栗原が快音で続いて7得点。三回にも4点を加点し、大勢を決めた。昨季から捕手に専念している谷川原がキーマンになった。