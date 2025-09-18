抑えの杉山がリーグトップタイの27セーブで試合を締めた。大量リードから追い上げられ、3点リードでの九回の登板。先頭の出塁を許したが、後続を断った。「嫌（な流れ）だったけど、やることは変わらなかった。3点あったので後続を抑えられればいいと」。シーズン途中から守護神を託され、セーブ数は西武の平良に並ぶリーグトップ。「そんなに気にしていないですね。チームのマジックを一つずつ減らしていけるように」と落ち着い