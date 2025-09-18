第21回日田市美術展（日田市など主催、西日本新聞社など後援）が17日、同市上城内町の市複合文化施設アオーゼで始まった。美術（日本画、洋画、彫刻、工芸）、写真、書の三つの部門に、日田美術協会と日田写真協会、日田書道協会の各会員や、一般から出品された計157作品が展示されている。（稲葉光昭）各部門の審査には、県美術協会日洋彫工部会長の林淳一郎さん、同協会写真部会長の安東道明さん、同協会書道部会長の後藤