陸上自衛隊と米海兵隊の共同訓練「レゾリュート・ドラゴン25」（RD25）を巡って、陸自日出生台演習場（大分県玖珠町など）で17日、訓練開始式があり報道陣に公開された。今回の開始式は18日に始まる実動訓練を前に行われた。陸自第8師団150人と米側は第12沿岸戦闘団100人が参加した。第8師団長の白川訓通陸将は「第8師団が参加して3年目。過去の成果・課題を踏まえ共同連携を着実に向上させる重要な年度だ」と訓示。8月に演習