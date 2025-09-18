物流に不可欠な軽油の価格が、不当に高くなっていた疑いが浮上した。国民生活への影響は大きい。徹底した調査で実態を解明すべきだ。公正取引委員会は、運送業者を中心とする法人向けの軽油販売でカルテルを結んだ独禁法違反（不当な取引制限）の容疑で、石油製品販売8社を強制調査した。石油元売り大手系のENEOSウイング（名古屋市）、新出光（福岡市）などの担当者らが定期的に集まり、価格を調整していた疑いがある。8社