虚空蔵菩薩（こくうぞうぼさつ）の降臨の地として「こくんぞさん」の愛称で親しまれる熊本県荒尾市の四山神社で13日、秋の大祭があった。311段の石段を上って参拝する人や、参道に並ぶ露店の客で終日、にぎわいを見せた。秋と春の大祭では、「福銭」と呼ばれる5円玉が参拝者に授与される。財布や神棚などに納めていると、商売繁盛や家内安全に御利益があるとされ、次の大祭で倍額以上を添えて返すのが習わしだ。参拝者は5円玉