大分県日田市の椋野美智子市長は16日、20日に100歳を迎える日田市石井町1丁目の島彌八郎さんを訪ね、祝い状や記念品を贈って長寿を祝った。島さんは「最近、耳が遠くなった」と話したものの、日常会話に支障はなく、日田の昔の様子を懐かしそうに語った。島さんは1925（大正14）年生まれ。51年〜83年、市役所に勤務した。その後は地区の老人会の会長などを歴任。ゲートボールやグラウンド・ゴルフは今も現役プレーヤーで、庭の