それぞれに人生を重ねた中年女性2人の冒険、逃避行を描いた1991年公開の米映画「テルマ＆ルイーズ」。これをモチーフにしたNHKドラマ「照子と瑠衣」（6月22日〜8月10日）の長崎県佐世保市での撮影を機に、過去にロケがあった市内の「映えスポット」を巡るスタンプラリーが9月末まで行われている。ドラマの主演は主婦役の風吹ジュンさんと、シャンソン歌手役の夏木マリさん。70代の2人が都会を離れ、新たな人生に踏み出すストー