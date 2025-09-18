¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤¬³ÖÎ¥Àè¤ÎÆÃÊÌË¡Äî¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ1962Ç¯9·î¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎÌ¿Æü¤ËÅö¤¿¤ë14Æü¡¢¤·¤Î¤Ö½¸²ñ¡Ö½©ºù´÷¡Ê¤·¤å¤¦¤ª¤¦¤­¡Ë¡×¤¬·§ËÜ»Ô¤Î¸©¶µ°é²ñ´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸©Æâ¤Î¸µÂ¼¿¦°÷¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£°äÂ²¤Ë¤è¤ëºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡¢ºÆ¿³¤ÎÂè4¼¡ÀÁµá¿³¤ÏÍèÇ¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë·§ËÜÃÏºÛ¤¬²ÄÈÝ¤ò·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÌó70¿Í¤¬ºÆ¿³³«»Ï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¼çºÅ¤Ï¡¢µÆÃÓ»ö·ï