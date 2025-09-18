被爆80年を迎えた長崎県から平和へのメッセージを発信しようと、愛や平和を祈る場で演奏されることの多い「メサイア」の公演を開催します。11月30日まで県内各地で開催中の「ながさきピース文化祭2025」の一環です。作曲家ヘンデルの最高傑作と称され、イエス・キリストの生誕、受難、復活までが壮大なスケールで描かれています。演奏するのは、海外ツアーも実施している世界最高峰の古楽器オーケストラ「バッハ・コレギウム