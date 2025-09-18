長崎県対馬市厳原町豆酘（つつ）の田んぼで、千年以上前に大陸から伝来したとされる古代米の一種「赤米」の穂が赤く色づき、そよ風に揺れている。赤米は地元住民や小中学生に加え、赤米文化の継承活動に取り組む歌手の相川七瀬さんが6月に手植えしたもの。9月上旬に色が付き始め、高さ1・5メートルほどになった。田んぼの維持管理を担う一人、太田和雄さん（79）は「天候による大きな被害もなく育ち、穂が出そろった。刈り取