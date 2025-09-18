厳しい暑さに耐えかねて、湧き水をゴクゴク−。水の都・島原を代表する「浜の川湧水」（長崎県島原市白土桃山2丁目）で、ネコが喉を潤す光景が見られた。1日1・7トンの水が自噴する浜の川湧水は、四つの区画から成る石積みの洗い場。近所の人々が食品や食器洗いに利用するほか、湧水で冷やした島原名物の和スイーツ「かんざらし」を目当てに、洗い場脇の店に来る観光客も多い。ネコが姿を見せたのは、人けがなくなった16日午