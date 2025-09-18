会社経営者や起業を目指す人向けの第57回商業界九州ゼミナール長崎が16日、平戸文化センター（長崎県平戸市岩の上町）で開かれた。地元出身で通販大手ジャパネットたかた創業者の高田明さんら講師4人の体験談に約330人が耳を傾けた。同市での開催は初めて。高田氏は「夢持ち続け日々精進」の題で講話。同市のカメラ店からスタートした人生の軌跡を振り返りつつ、「何十年でも努力を続ける過程の中でこそ夢がかなう」「失敗はな