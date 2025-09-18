佐賀県鳥栖市中心部をパレードやステージイベントで盛り上げる「第52回まつり鳥栖2025〜みんなの架け橋〜」が21日正午〜午後9時に開かれる。暑さ対策のため、例年7月の開催を9月に変更した。JR鳥栖駅周辺が歩行者天国になり、道路沿いには露店が並ぶ。主な会場は鳥栖駅周辺の本通筋商店街、フレスポ鳥栖、中央公園。市民パレード、音楽やダンスが楽しめるステージショー、市民総踊りなどがある。佐賀競馬のアイドルグループ「U