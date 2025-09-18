佐賀県は17日、果物や野菜に産卵して食害をもたらす害虫「ミカンコミバエ」の成虫1匹を有田町で捕獲したと発表した。県内で初確認された2021年度以来の捕獲で、本年度は初めて。これまでに農作物の被害は確認されていない。ミカンコミバエは、体長約7ミリのハエの一種。主に中国や東南アジアに生息し、ふ化した幼虫が果実を食い荒らし、腐らせる恐れがある。九州では本年度、福岡県や長崎県などで捕獲されている。県によると