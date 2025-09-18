第157回九州地区高校野球佐賀大会が20日に開幕する。連合チームを含む36校35チームが出場し、県内の5会場で熱戦を繰り広げる。決勝は10月4日にさがみどりの森球場（佐賀市）で開催される予定。今夏の全国高校野球選手権大会に出場した佐賀北は、今年夏の県大会でベスト4入りした鳥栖と対戦。夏大会準優勝の北陵は初戦を太良と戦う。優勝と準優勝の2チームは同25日から宮崎県で開催される九州大会に県代表として出場する。同