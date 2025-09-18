陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）に移駐された輸送機オスプレイの災害時の活用に関し、山口祥義知事は17日、「最初から予定しておくことはない」と前置きした上で、選択肢の一つとして県内外での人員搬送を挙げ「オプションという意味では相当な可能性がある」との認識を示した。県議会一般質問で答えた。山口氏は、速度に優れ、航続距離が長いオスプレイの特性に触れ「人員や物資の中距離搬送を高速、機動的に行える」と強調。