長崎市の海にかかる女神大橋で13日未明に起きた、乗用車に追突したトレーラーの運転手が死亡した事故で、乗用車が無灯火で停車していた可能性があることが17日、捜査関係者への取材で分かった。長崎県警はドライブレコーダーの解析などを進めている。橋は片側2車線で駐停車は禁止されている。トレーラーは長崎市中心部側から進行して乗用車に追突し、中央分離帯を超えて反対車線の欄干を突き破って停止。運転手は約65メートル