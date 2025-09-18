かつて多くの釣り人でにぎわった神戸港沖の防波堤。しかし、神戸市が条例を徹底したことで、渡船による立ち入りが禁止となり、釣り人の姿は減少。その影響は周辺の釣具店にも及んでいる。神戸市長田区の釣具店「フィッシングヒカリ湊川店」では、釣具販売だけでは売り上げが厳しい状況となったため、新たに鮮魚の販売を始めた。これは、釣船業者から釣りすぎた魚を買い取り、店頭に並べる取り組み。一般の流通にはあまり出回