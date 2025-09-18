米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33） 米2年債 3.555（+0.052） 米10年債4.081（+0.054） 米30年債4.679（+0.030） 期待インフレ率2.392（+0.020） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。ＦＯＭＣ後に上下動した。大方の予想通りにＦＲＢは利下げを再開。一方、注目のＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）では年内あと２回の利下げが予想されてい