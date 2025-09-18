プロ野球セ・リーグは17日、各地で3試合が行われました。15日の試合で2位に浮上したDeNAは、5位中日に1対0の僅差で勝利。リーグトップの13勝を挙げている先発の東克樹投手が6回まで被安打2、3塁を踏ませない好投を見せると、試合が動いたのは7回。石上泰輝選手がエラーと盗塁から3塁まで進むと、打席を迎えた東投手がスクイズを敢行。見事成功させ、決勝点となる1点を呼び込みました。投打で活躍した東投手は8回102球を投げ被安打4