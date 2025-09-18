ＦＯＭＣを受けて目まぐるしい展開次第にドル高が優勢に＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、午後のＦＯＭＣとを受けて目まぐるしい展開となった。ドル円は一旦１４５円台半ばに急落したものの、動きが一巡すると次第にドル高が優勢となり、１４７円台に上昇する展開。 大方の予想通りにＦＲＢは利下げを再開。一方、注目のＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）では年内あと２回の利下げが予想されていた。