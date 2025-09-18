◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)プールB、D、E、Gでは、予選ラウンド最後の第3戦が17日に開催。各プールの上位2チームが決勝ラウンドに進出します。連敗で予選敗退が決定していたプールGの日本はリビアと対戦。終始試合の主導権を握った日本は、チーム全体で8本のサービスエースを決めるなど、3−0（25−20、25−17、25−12）で勝利。1勝2敗の予選ラウンド3位で大会を終えました。首位争いはトルコがカ