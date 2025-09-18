◆イースタン・リーグ西武０―１巨人（１７日・ベルーナドーム）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手（３０）が１７日、左手首痛から復帰後初の複数安打を放った。イースタン・西武戦（ベルーナＤ）に「２番・ＤＨ」で出場。初回無死一塁で中前安打を放つと、５回２死でも左前へ鋭い当たりを運び、３回先頭では四球と、全３打席で出塁。「（１軍に）呼ばれたら、いつでもいけるように。すぐチームに貢献できるように、頑張って準