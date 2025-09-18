「見て下さい。こんなお店にも監視カメラが設置されているんです」韓国の大衆的なふぐ屋で食事をしている時、友人が天井を指差した。確かにそこには360度が撮影可能な防犯カメラがあった。「ソウルでは監視カメラが当たり前だから 、 場所取りの時にスマホとか大事なものを置いていくってのも珍しくないんです。盗られても犯人は捕まるから」エンタメ業界で働く別の知人も会話に加わる。「確かにテレビ局の楽屋に鍵がなかった