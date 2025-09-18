関東若手のホープが戻ってくる。６月２２日の函館競馬で落馬し、戦線を離脱していた長浜鴻緒騎手（１９）＝美浦・根本＝が１３日から調教騎乗を再開。１７日朝も元気な姿を見せた。長浜は「復帰初日は筋肉痛になりましたが、徐々に体も慣れてきました。乗っている時の違和感はほとんどありません」と“全快”をアピールした。落馬事故では左手首と左足親指を骨折。左手首は手術を受けた。休養中には海外へ渡り、日本馬も出走し