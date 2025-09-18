「有力馬次走報」（１７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆スプリンターズＳ（２８日・中山）に参戦するため１６日に来日したラッキースワイネス（騸７歳・香港）が、千葉県白井市の競馬学校でダクとキャンターを行った。ツィーカン・シェク助手は「体調面については良好で疲れもなく、カイバもいつも通り食べています。