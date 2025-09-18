「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉１４日の阪神芝二千で新馬勝ちしたブルースカイブルー（牡、平田）は紫菊賞（１０月１１日・京都、芝２０００メートル）へ。１３日の阪神芝千二でデビュー勝ちを決めたシラヌイ（牝、高橋亮）は、りんどう賞（１０月４日・京都、牝芝１４００メートル）に向かう。１４日の