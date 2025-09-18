「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）重賞３勝馬ヨーホーレイクは１７日、栗東坂路を単走。年齢を感じさせない軽快なフットワークで、しまいに軽く気合をつけられると４Ｆ５３秒６−３９秒０−１２秒３を計時した。１週前に栗東ＣＷで強めに追って、当週軽めは友道厩舎の王道の調整。友道師は「この年齢なので、いつもと一緒のパターンで。順調ですね」と好仕上がりを伝えた。７歳の今年も京都記念Ｖ→大阪杯３着と衰えは