「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）未勝利−１勝クラス連勝の勢いに乗って重賞に初挑戦するジョイボーイが１７日、栗東ＣＷで文句なしの動きを披露した。ジョイボーイは栗東ＣＷで単走追い。ゆったりとした気負いのない走りで、今にもはじけそうな手応えをグッとこらえて直線へ。グングン加速し、馬なりながら伸びやかな推進力抜群の動きが目を引いた。マークした時計は６Ｆ８２秒２−３７秒３−１１秒１。笑みを浮かべた