「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）秋の始動戦を前に上々の動きを披露した。３カ月ぶりとなるレガレイラが１７日、美浦Ｗでの３頭併せで仕上がりの良さをアピール。一杯に追われるニュージーズ（４歳３勝クラス）、気合をつけられて必死に追いすがるパントルナイーフ（２歳未勝利）との手応えの差は歴然。馬なりのまま文句なしの伸び脚を発揮し、刻んだタイムは６Ｆ８２秒５−３７秒５−１１秒２。前者に２馬身先着、後者