ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比260.42ドル高の4万6018.32ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ再開が好材料視され、買い注文が優勢となった。FRBはこの日の連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を0.25％引き下げることを決定。6会合ぶりの利下げを好感した買いが膨らんだ。もっとも労働市場の減速などを背景に利下げ