「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）ダービー３着馬ショウヘイが１７日、始動戦へ向け、自身の好走パターンである栗東ＤＰでの最終追い切りを行った。単走ながら全身のバネが利いたパワフルな身のこなしで、秋初戦から能力全開を予感させた。春先よりも一段階上がった推進力が容易に見て取れた。秋初戦を迎えるショウヘイは、勝った京都新聞杯、ダービー３着を踏襲するように今回も栗東ＤＰで最終追い。ピタリと折り合って