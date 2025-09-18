「怒り」は抑圧されがちですが、どんな感情も生きるために必要なものです（写真：photok／PIXTA）生きづらさを感じる要因の1つは、自分を抑圧して周囲の環境に適応しすぎた結果として、自分を見失うことにあります。もし今あなたが何らかの生きづらさを感じているのであれば、まずは自分を再確認していく必要があるでしょう。特に「怒り」は我慢して抑圧されがちな感情です。『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼