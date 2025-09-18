東京電力で会長を務めた勝俣恒久氏（AFP=時事）【写真】チェルノブイリ原発4号機では多数の犠牲者が出た東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故をめぐり業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴された裁判で、最高裁判所は2025年3月、検察官役の指定弁護士による上告を退け、元副社長2人の無罪が確定した。同じく起訴された勝俣恒久元会長は、2024年10月に亡くなったことで起訴自体が取り消されている。これらの決定により当時の東