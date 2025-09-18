現地９月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の第１節で、遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリバプールが、スペインの強豪アトレティコ・マドリーとホームで対戦した。遠藤がベンチスタートとなったリバプールは４分、サラーのFKがロバートソンに当たってゴールに吸い込まれ、先制に成功する。さらに６分、右サイドから切れ込んだサラーがフラーフェンベルフとのパス交換から左足でネットを揺らし、あっという間