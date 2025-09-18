18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万4630円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては160.38円安。出来高は8418枚だった。 TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比18.83ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44630 +208418 日経225mini