◇パ・リーグ日本ハム2―3楽天（2025年9月17日楽天モバイル）日本ハムは痛恨のサヨナラ負けで首位・ソフトバンクから3.5ゲーム差に後退した。8回にレイエスの同点32号ソロで持ち込んだ延長戦は11回に力尽き、新庄監督は「レイエスはよく同点弾打ちましたけどね。こればっかりは負けたこと振り返っても仕方ないので。残り11試合？勝つのみですね」と前を向いた。先発した伊藤は7回6安打2失点の力投が報われず自己最多15