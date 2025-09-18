◇パ・リーグソフトバンク11―8西武（2025年9月17日みずほペイペイD）優勝を見据えて余力を残した状態でマウンドを譲った。ソフトバンク・モイネロが今季最少の74球で降板した。「優勝に向かって大事な試合が続く中、先発として最低限の投球はできたと思います。ピンチになっても冷静に投げることができました。次の大事な試合に向けてまた頑張ります」5回を投げて2安打1失点。2回に渡部聖から先制ソロを浴びたが、以