日本ハムの井川伸久オーナーが、新庄監督の来季続投を熱望した。就任4年目の今季はここまで優勝の可能性を残している戦いぶりを評価し「続けていただきたいと思っている。辞めていただく理由はない」と説明した。球団は来季以降の続投かどうかの判断は新庄監督に委ねており、シーズンの結果が左右する状況。井川オーナーも「（去就は）ご本人が決める話。今は優勝争いに集中していただこうと考えている」と語った。