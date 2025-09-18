2024年7月期のドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（日本テレビ系）で、7年ぶりに地上波ドラマ出演を果たした女優の黒木メイサ。今度は、私生活での熱愛が取りざたされ、大きな注目を集めている。発端となったのは、9月17日の「週刊文春 電子版」の報道だ。「記事によれば、黒木さんが8月にデートした男性がおり、そのお相手が格闘家の三浦孝太さんだと伝えられています。黒木さんは2023年に元KAT-TUNの赤西仁さんと離婚しましたが