スケートボード女子で東京五輪代表の西村碧莉選手(24歳)が17日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを発表しました。インスタグラムで西村選手は「この度新しい命を授かりました。来年、家族が増える予定です」とコメントし、膨らんだ腹部に愛犬が目を潤ませながら鼻を寄せる写真を投稿。さらに「しばらくの間スケートはお休みさせていただきますが、出産後には一日でも早く復帰できるように頑張っていきたいと思っ