アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、6会合ぶりに政策金利の引き下げを決めました。アメリカのFRBは17日、金融政策を決める会合で4.5％を上限としていた政策金利を0.25％引き下げることを決めました。金利の引き下げは去年の12月以来、6会合ぶりで、第2次トランプ政権のもとでは初めてです。FRBは「雇用の下振れリスクが高まった」と指摘し、利下げにより減速が鮮明になっている労働市場の下支えに動きました。F