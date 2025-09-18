【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、予想外のエグい魔球→打者が動けなくなる9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“ホームラン王争いのライバル”カイル・シュワーバーから見事な見逃し三振を奪った場面が話題となっている。1回表フィリーズの攻撃、1死走者なしの場面で迎え