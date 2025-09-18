愛チャンピオンＳで６着に敗れたシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作）は凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日・仏パリロンシャン）を回避し、ジャパンＣ（１１月３０日・東京）を目標にすることが明らかになった。矢作厩舎の公式Ｘが１７日、発表した。同Ｘによると、レースぶりに異常を感じたため、現地時間１５日に内視鏡検査を行ったところ、ぜんそくと中程度の肺出血が認められた。ただちに完全休養を必要とするような症状ではない