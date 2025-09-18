元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを投稿した。森は「たまには自撮り」とつづり、顎ピースをするどアップの自撮りショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「激カワ」「相変わらず色気ダダ漏れ」「めちゃくちゃキュート」「可愛い過ぎます」などのコメントが寄せられている。