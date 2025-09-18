ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を公開した。瀧山アナは「夏の思い出」とつづり、自然を背景にビキニに白のミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。この投稿にフォロワーからは「スタイルえぐい」「魅せ方がわかってる」「セクシーやなぁ」「写真集レベル」「はい最強」などのコメントが寄せられている。