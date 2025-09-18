テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が17日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博で堪能した“食べ物ショット”を公開した。前日の投稿で万博を訪れたことを報告していた田中アナは「レストランは長く並んでいるところもありましたが、テイクアウトなら列が比較的短くスムーズに買って近くに座って食べられました」と説明。「ネパールのビリヤニおいしかった」と紹介し、各国料理の写真を投稿した。続けて「写真にはほと