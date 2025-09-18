西武・武内夏暉投手（２４）が、試練のプロ２年目を終えようとしている。１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発。ところが３回途中までに鷹打線から先発全員となる１０安打を浴び、自己ワーストの１１失点でＫＯ降板となり５敗目（４勝）を喫した。防御率も５・２６にまで悪化し、苦しいマウンドが続く。昨季は１０勝６敗、リーグ２位の防御率２・１７の好成績を残し、新人王に輝いた。２年目の今季もさらなる飛躍が